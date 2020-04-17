ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Засідання ТКГ відбувається щотижня, - Зеленський

Новини » Політика     17.04.2020 - 22:10
Засідання ТКГ відбувається щотижня, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зазначив, що засідання відбуваються в режимі відеоконференції

Засідання Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі відбуваються щотижня у форматі відеоконференції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми запропонували. Зараз ми домовились. І в нас Мінськ буде проходити та залежати не від того, хочуть люди чи не хочуть зустрічатись раз на два тижні чи раз на місяць. Зараз щотижня на початку кожного тижня в нас зараз проходить відео-Мінськ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, наступна зустріч ТКГ відбудеться 22 квітня. Під час конференції сторони обговорять ділянки розведення сил і засобів.

Крім того, раніше повідомлялося, що контактна група домовилася подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування.

Минулого тижня переговори про розведення на Донбасі в черговий раз провалилися. Представники Києва стверджують, що в цьому питанні є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною, щоб зірвати виконання рішень нормандського саміту.

Зеленський про кредит МВФ: "зараз це як кров для організму" Зеленський назвав умови пом'якшення карантину
Новини України Контактная групаМинскВолодимир Зеленський
News
On Top