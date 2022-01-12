НАТО и РФ обсудили "гарантии безопаности": первые подробности

Заявление США

Замгоссекретаря США Шерман после заседания совета написала на своей странице в Twitter, что на совете РФ - НАТО подчеркнула, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Заявление генсека НАТО

Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Россия затронула предложения по "гарантиям безопасности", в том числе требование к НАТО не расширятся.

"Страны-участницы НАТО подтвердили, что остаются приверженными политике открытых дверей. В то же время Россия и НАТО подчеркнули необходимость диалога", - заявил он.

Он также заявил, что была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности.

"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.

Отметим, что в 17:30 планируется пресс-конференция заместителя главы МИД России Александра Глушко.

Что в повестке дня

Стороны обсудили повышение открытости в отношении военных учений и избежание случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также контроль над вооружениями в отношении ракет в Европе. Также РФ подняла вопрос о своих "гарантиях безопасности".

После этой встречи, а именно 13 января, в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Отметим, 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.