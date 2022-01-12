UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО и РФ обсудили "гарантии безопаности": первые подробности

Автор: Анастасия Рокитна

В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Стороны обсудили ситуацию у украинских границ, в частности угрозу вторжения РФ и "гарантии безопасности".

Первые подробности в материале РБК-Украина.

Заявление США

Замгоссекретаря США Шерман после заседания совета написала на своей странице в Twitter, что на совете РФ - НАТО подчеркнула, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Заявление генсека НАТО

Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Россия затронула предложения по "гарантиям безопасности", в том числе требование к НАТО не расширятся.

"Страны-участницы НАТО подтвердили, что остаются приверженными политике открытых дверей. В то же время Россия и НАТО подчеркнули необходимость диалога", - заявил он.

Он также заявил, что была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности.

"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.

Отметим, что в 17:30 планируется пресс-конференция заместителя главы МИД России Александра Глушко.

Что в повестке дня

Стороны обсудили повышение открытости в отношении военных учений и избежание случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также контроль над вооружениями в отношении ракет в Европе. Также РФ подняла вопрос о своих "гарантиях безопасности".

После этой встречи, а именно 13 января, в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Отметим, 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.

Напомним, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.

Кроме того, The New York Times писал, что Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация