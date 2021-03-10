Заседание СНБО пройдет завтра, - источник

Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в четверг, 11 марта. Повестка дня заседания пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник среди членов СНБО.

Данилов отметил, что на прошлой неделе с президентом Владимиром Зеленским согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередное заседание ведомства. По его словам, заседание состоится в пятницу, 12 марта.

Напомним, ранее в СНБО заявляли, что Украина даст "достойный ответ" на любые действия России после введения санкций против Виктора Медведчука. Секретарь ведомства отмечал, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции Москвы.

В Кремле санкции против Медведчука называли "тревожной информацией". В санкциях против Медведчука РФ увидела якобы намерения Украины завершить войну на Донбассе силовыми методами.

Так, санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были введены 19 февраля. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Мы ранее писали о том, что инструмент решений СНБО и закон о санкциях для украинской власти оказался исключительно удобным. О проблемах, которые могут возникнуть в связи с этим, более подробно читайте в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.