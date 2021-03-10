ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заседание СНБО пройдет завтра, - источник

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 15:46
Заседание СНБО пройдет завтра, - источник Фото: заседание СНБО (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в четверг, 11 марта. Повестка дня заседания пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник среди членов СНБО.

Собеседник отметил, что заседание в четверг состоится вместо анонсированного ранее пятничного заседания СНБО.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередное заседание ведомства. По его словам, заседание состоится в пятницу, 12 марта.

Данилов отметил, что на прошлой неделе с президентом Владимиром Зеленским согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании.

Напомним, ранее в СНБО заявляли, что Украина даст "достойный ответ" на любые действия России после введения санкций против Виктора Медведчука. Секретарь ведомства отмечал, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции Москвы.

В Кремле санкции против Медведчука называли "тревожной информацией". В санкциях против Медведчука РФ увидела якобы намерения Украины завершить войну на Донбассе силовыми методами.

Так, санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были введены 19 февраля. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Мы ранее писали о том, что инструмент решений СНБО и закон о санкциях для украинской власти оказался исключительно удобным. О проблемах, которые могут возникнуть в связи с этим, более подробно читайте в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика СНБО
NEWS
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам