UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заседание СНБО перенесли: новая дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на 30 декабря. Причина - президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аппарата СНБО.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении СНБО.

Напомним, 24 декабря Зеленский созвал заседание СНБО. Его назначили на 29 декабря текущего года. Его повестка пока неизвестна.

Отметим, последнее заседание СНБО прошло в начале ноября и касалось в основном ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО