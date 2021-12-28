Заседание СНБО перенесли: новая дата

Заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на 30 декабря. Причина - президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аппарата СНБО.
"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении СНБО.
Напомним, 24 декабря Зеленский созвал заседание СНБО. Его назначили на 29 декабря текущего года. Его повестка пока неизвестна.
Отметим, последнее заседание СНБО прошло в начале ноября и касалось в основном ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.