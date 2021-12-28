Засідання РНБО перенесли: нова дата

Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на 30 грудня. Причина - президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву апарату РНБО .

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, що вносяться до порядку денного Ради національної безпеки та оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні РНБО.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський скликав засідання РНБО. Його призначили на 29 грудня цього року. Його повістка поки що невідома.

Зазначимо, останнє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.