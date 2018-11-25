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Заседание Синода об автокефалии для Украины состоится уже на следующей неделе, - Порошенко

Новости » Общество    25.11.2018 - 19:36
Заседание Синода об автокефалии для Украины состоится уже на следующей неделе, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

После Синода Вселенского патриархата еще должен состояться объединительный Собор в Киеве

Уже на следующей неделе состоится заседание Синода Вселенского патриархата в Стамбуле, где будет решаться вопрос продолжения предоставления автокефалии для украинской ценркви. Как сообщает РБК-Украина, об этом написал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter в пятницу, 25 ноября.

После заседания в Стамбуле по вопросу Томоса об автокефалии еще должен произойти объединительный Собор в Киеве, где будет объявлено окончательное решение.

"На следующей неделе - очередное заседание Синода, которое имеет целью продолжить процесс предоставления автокефалии украинской Церкви и подготовить его завершения в виде Собора в Киеве. Мы надеемся и молимся, потому что для нашего народа самостоятельная Церковь - это гарантия духовной свободы", - отметил Порошенко.

Заседание Синода об автокефалии для Украины состоится уже на следующей неделе, - Порошенко

Напомним, ранее рес-секретарь Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря сообщил, что сессия Синода Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября 2018 года. Участие в Синоде возьмет директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

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