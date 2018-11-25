ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Засідання Синоду щодо автокефалії для України відбудеться вже наступного тижня, - Порошенко

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 19:36
Засідання Синоду щодо автокефалії для України відбудеться вже наступного тижня, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Після Синоду Вселенського патріархату ще має відбутися об'єднавчий Собор у Києві

Уже наступного тижня відбудеться засідання Синоду Вселенського патріархату у Стамбулі, де буде вирішуватися питання продовдження надання автокефалії для української ценркви. Як повдіомляє РБК-Україна, про це написав президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

Після засідання у Стамбулі щодо Томосу про автокефалію ще має відбутися об'єднавчий Собор у Києві, де буде оголошене остаточне рішення.

"Наступного тижня - чергове засідання Синоду, яке має на меті продовжити процес надання автокефалії українській Церкві і підготувати його завершення у вигляді Собору в Києві. Ми сподіваємося і молимося, бо для нашого народу самостійна Церква - це гарантія духовної свободи", - зазначив Порошенко.

Засідання Синоду щодо автокефалії для України відбудеться вже наступного тижня, - Порошенко

Нагадаємо, раніше рес-секретар Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря повідомив, що сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада 2018 року. Участь у Синоді візьме директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Після надання автокефалії в Україні зникне "московський дух", - Філарет Порошенко розказав, хто поїде від України на Синод Вселенського патріархату
Новини України УПЦ КПТомосАвтокефалія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся