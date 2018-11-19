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Сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада, - Зоря

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 15:08
Сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада, - Зоря
Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

За підсумками сесії буде оголошено, на яку дату в грудні буде скликатися Об'єднавчий собор

Сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату, архієпископа Євстратія Зорі в Facebook.

За його словами, за підсумками сесії буде оголошено, на яку дату в грудні буде скликатися Об'єднавчий собор.

Сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада, - Зоря

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.

Як писало РБК-Україна раніше, представники УПЦ Московського патріархату заявляли, що Архієрейський собор, на якому оберуть предстоятеля єдиної УПЦ, може відбутися 22 листопада.

Додамо також, керівництво УПЦ МП погрожувало відлучити від церкви прихильників української автокефалії з числа своїх ієрархів. Співрозмовник РБК-Украина, знайомий з деталями зустрічі ієрархів з главою держави Петром Порошенком, підтвердив інформацію про безпрецедентний тиск і пояснив, що мова йде про погрози заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.

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