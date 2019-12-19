Заседание Рады задерживается на час

Заседание Верховной рады Украины в четверг, 19 декабря, до сих пор не началось из-консультаций спикера парламента Дмитрия Разумкова с главами фракций, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание задерживается уже на час. Так, консультации касаются вчерашнего скандала, который произошел на заседании аграрного комитета.

Напомним, во время вчерашнего заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины. В драке участвовали нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, а также нардеп от фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец.

В частности, представители ОПЗЖ и “Батькивщины” заблокировали место председателя комитета.

Отметим, аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

Ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработал правок в комитете.