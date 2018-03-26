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Интервью

Заседание комиссии "Украина-НАТО" состоится в Брюсселе 28 марта

НовостиПолитика    26.03.2018 - 12:12
Фото: флаги Украины и НАТО president.gov.ua)
Фото: флаги Украины и НАТО president.gov.ua)

Украина представит основные положения национальной программы на 2018 год

Заседание послов стран НАТО в рамках комиссии "Украина-НАТО" должно состояться в среду, 28 марта. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Планирую, что буквально в среду у нас состоится комиссия "Украина-НАТО", которая состоится на уровне послов стран-членов НАТО в Брюсселе, где мы сможем максимально представить основные положения национальной программы на 2018 год", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 24 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен вскоре предложить изменения в Конституцию для закрепления позиции членства в НАТО и Евросоюзе.

Президент планирует инициировать внесение изменений в ближайшее время.

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Теги публикации: НАТО, Брюссель, посол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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