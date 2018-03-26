Засідання комісії "Україна-НАТО" відбудеться у Брюсселі 28 березня

Україна представить основні положення національної програми на 2018 рік

Засідання послів країн НАТО в рамках комісії "Україна-НАТО" має відбутись у середу, 28 березня. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

"Планую, що буквально у середу у нас відбудеться комісія "Україна-НАТО", яка відбудеться на рівні послів країн членів НАТО в Брюсселі, де ми зможемо максимально представити основні положення національної програми на 2018 рік", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 24 березня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір незабаром запропонувати зміни до Конституції для закріплення позиції членства в НАТО та Євросоюзі.

Президент планує ініціювати внесення змін найближчим часом.