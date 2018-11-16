Заседание по делу экс-главы Апелляционного суда Крыма перенесли на 27 ноября

Фото: Валерий Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Судебное заседание перенесли в связи с тем, что суд будет ознакамливаться с материалами дела

Апелляционный суд Киева 16 ноября перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чорнобука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что судебное заседание перенесли на 27 ноября в связи с тем, что суд будет ознакамливаться с материалами дела.

Напомним, 11 июля Валерию Чорнобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

"Подрывная деятельность Чернобука В.И. в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

5 ноября Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма об избрании меры Валерию Чорнобуку и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.