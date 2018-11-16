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Засідання у справі екс-голови Апеляційного суду Криму перенесли на 27 листопада

Новини » Політика    16.11.2018 - 16:42
Засідання у справі екс-голови Апеляційного суду Криму перенесли на 27 листопада
Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Судове засідання перенесли у зв'язку з тим, що суд буде ознайомлюватися з матеріалами справи

Апеляційний суд Києва 16 листопада переніс розгляд апеляції на арешт колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Зазначається, що судове засідання перенесли на 27 листопада у зв'язку з тим, що суд буде ознайомлюватися з матеріалами справи.

Нагадаємо, 11 липня Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради по 1 ч. ст. 111 КК України.

"Підривна діяльність Валерія Чорнобука в наданні допомоги іноземному державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави - Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим", - повідомляв генпрокурор Юрій Луценко

5 листопада Голосіївський районний суд Києва розглянув клопотання прокуратури Криму про обрання запобіжного Валерію Чорнобуку і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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