Екс-голові Апеляційного суду АРК повідомлено про підозру у держзраді

Новини Політика 11.07.2018 - 17:10
Фото: (facebook.com/zakon i biznes)
Фото: (facebook.com/zakon i biznes)

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях, де проживає Чорнобук

Колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України. Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно із співробітниками Служби безпеки України сьогодні, 11 липня, провела обшуки у приміщеннях, де проживає Чорнобук.

"Підривна діяльність Чорнобука В.І. в наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави - Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, 6 липня військова прокуратура Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова.

Підозрюваний займався організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму у Криму.

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Теги:  Крим,  госизмена  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС