Заседание по делу Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября

Подготовительное заседание касательно иска главы Офиса президента Украины Андрея Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда города Киев.

Как сообщается, заседание начнется 19 сентября в 10:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

"Исковое заявление соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Украины, производство по делу открыто, дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Андрей Богдан 20 августа подал гражданский иск против журналистов-расследователей программы "Схемы". Глава Офиса президента хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Также сообщалось, что в марте вышло расследование журналистов программы "Схемы", в котором заявлялось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС. Таким образом, Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе, а КСУ тогда решал судьбу закона "Об очищении власти" и мог признать люстрацию неконституционной.

Позже Станислав Шевчук заявил, что во время встречи с Богданом о люстрации речь не шла, а обсуждался закон о незаконном обогащении.