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Заряджені дрони та зв'язок: волонтери "Української команди" підсилили 428 окремий полк БпС

15:44 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Анна Шиканова
Заряджені дрони та зв'язок: волонтери "Української команди" підсилили 428 окремий полк БпС Волонтери передала генератори полку безпілотних систем (фото: facebook.com/Artur.Palatnyi)
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Волонтери "Української команди" передали партію генераторів бійцям 428 окремого полку безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.

"Передали два потужні генератори 428 окремому полку безпілотних систем. Бійці цього підрозділу пройшли найважчі ділянки фронту на Донеччині, Харківщині. А зараз б'ють ворога на Куп'янському напрямку", - написав Артур Палатний.

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Очільник волонтерського штабу підкреслив, що напередодні зими наявність автономних джерел енергії стає питанням виживання військових на передовій.

"Скоро зима. І енергонезалежність - це буквально питання виживання наших бійців на передовій. Це гарний зв'язок, тепло, заряджені дрони і РЕБи. Нехай ці генератори працюють безвідмовно і допомагають нашим хлопцям в їхній важкій роботі", - наголосив він.

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У свою чергу захисники висловили вдячність усім, хто підтримує передову.

За словами представника 428 ОП БпС, ця техніка допоможе ефективніше виконувати бойові завдання, піднімати в повітря безпілотники та прикривати піхотні підрозділи.

"Завдяки цим генераторам наші хлопці зможуть підняти у повітря дрони, захистити наших побратимів з піхоти, завдати ворогу нищівних втрат. Ми впевнені, що разом наблизимо нашу Перемогу і зробимо наше небо чистим", - сказав він.

Раніше ми писали, що "Українська команда" вже спрямувала на фронт понад 600 генераторів і зарядних станцій, 4000 безпілотників, а також понад 100 автомобілів загальною вартістю більше ніж пів мільярда гривень.

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