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Енергонезалежність для "Азову": волонтери "Української команди" передали бійцям потужні генератори

15:51 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Анна Шиканова
Енергонезалежність для "Азову": волонтери "Української команди" передали бійцям потужні генератори Волонтери посилили НГУ "Азов" великими генераторами (кадр з відео)
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Волонтери "Української команди" передали потужні генератори бійцям 41 полку безпілотних систем "Pilum" 1 корпусу НГУ "Азов" на Добропільський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Енергонезалежність на фронті – це гарний зв’язок, безперебійна робота техніки та можливість виконувати завдання за будь-яких умов. "Українська команда" передала два потужні генератора бійцям 41 полку безпілотних систем "Pilum" 1 корпусу Нацгвардії України "Азов", - повідомила "Українська команда".

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Як зазначається, ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Донеччину та Луганщину. А сьогодні б’ють ворога на Добропільському напрямку.

"Упевнений, наша з вами допомога надасть можливість бійцям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя", - сказав під час передачі керівник організації Артур Палатний.

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Бійці НГУ "Азов" подякували за підтримку всім українцям.

"Висловлюємо подяку від 41 полку безпілотних систем "Pilum" корпусу НГУ "Азов" всім українцям та "Українській команді". За те, що разом з нами наближаєте Перемогу", - сказав представник "Азову".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала на передову вже понад 600 генераторів та зарядних станцій, сотню автівок, 4000 дронів та інше необхідне обладнання. Загалом - майже 2000 тон допомоги на понад пів мільярда гривень.

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Артур Палатний Нацгвардія Волонтери
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