Заряженные дроны и связь: волонтеры "Украинской команды" усилили 428 отдельный полк БПС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.

"Передали два мощных генератора 428 отдельному полку беспилотных систем. Бойцы этого подразделения прошли самые тяжелые участки фронта в Донецкой области, Харьковщине. А сейчас бьют врага на Купянском направлении", - написал Артур Палатный.

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Глава волонтерского штаба подчеркнул, что накануне зимы наличие автономных источников энергии становится вопросом выживания военных на передовой.

"Скоро зима. И энергонезависимость - это буквально вопрос выживания наших бойцов на передовой. Это хорошая связь, тепло, заряженные дроны и РЭБы. Пусть эти генераторы работают безотказно и помогают нашим ребятам в их тяжелой работе", - подчеркнул он.

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В свою очередь защитники выразили благодарность всем, кто поддерживает передовую.

По словам представителя 428 ОП БПС, эта техника поможет более эффективно выполнять боевые задания, поднимать в воздух беспилотники и прикрывать пехотные подразделения.

"Благодаря этим генераторам наши ребята смогут поднять в воздух дроны, защитить наших собратьев из пехоты, нанести врагу сокрушительные потери. Мы уверены, что вместе приблизим нашу Победу и сделаем наше небо чистым", - сказал он.