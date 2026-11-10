Заряженные дроны и связь: волонтеры "Украинской команды" усилили 428 отдельный полк БПС
Волонтеры "Украинской команды" передали партию генераторов бойцам 428-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.
"Передали два мощных генератора 428 отдельному полку беспилотных систем. Бойцы этого подразделения прошли самые тяжелые участки фронта в Донецкой области, Харьковщине. А сейчас бьют врага на Купянском направлении", - написал Артур Палатный.
Читайте также: "Украинская команда" передала авто подразделению, которое воюет на четырех направлениях (видео)
Глава волонтерского штаба подчеркнул, что накануне зимы наличие автономных источников энергии становится вопросом выживания военных на передовой.
"Скоро зима. И энергонезависимость - это буквально вопрос выживания наших бойцов на передовой. Это хорошая связь, тепло, заряженные дроны и РЭБы. Пусть эти генераторы работают безотказно и помогают нашим ребятам в их тяжелой работе", - подчеркнул он.
Читайте также: Энергонезависимость для "Азова": волонтеры "Украинской команды" передали бойцам мощные генераторы
В свою очередь защитники выразили благодарность всем, кто поддерживает передовую.
По словам представителя 428 ОП БПС, эта техника поможет более эффективно выполнять боевые задания, поднимать в воздух беспилотники и прикрывать пехотные подразделения.
"Благодаря этим генераторам наши ребята смогут поднять в воздух дроны, защитить наших собратьев из пехоты, нанести врагу сокрушительные потери. Мы уверены, что вместе приблизим нашу Победу и сделаем наше небо чистым", - сказал он.
Ранее мы писали, что "Украинская команда" уже направила на фронт более 600 генераторов и зарядных станций, 4000 беспилотников, а также более 100 автомобилей общей стоимостью более полумиллиарда гривен.