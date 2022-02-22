Зарядные станции Tesla принимают оплату в мемной криптовалюте
Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, начала принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты. Однако, речь идет о зарядных станциях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
Первой принимать криптовалюту в качестве оплаты начала заправка в Санта-Монике. Такой шаг спровоцировал рост Dogecoin.
Как отметил разработчик приложений Tesla Райан Зохури, после заявления Маска - клиенты буквально ломанулись на зарядные станции города.
Более того, еще месяц назад магазины Tesla тоже начали принимать оплату в Dogecoin. Возможно, платежи в криптовалюте станут доступными и для SpaceX, поскольку в исходном коде компании була обнаружена ссылка на Dogecoin. Впрочем, Маск уже не раз намекал на то, что разрешить оплату мемной валютой для своих компаний.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как Антимонопольный регулятор Южной Кореи обвинил Tesla во лжи.
Тем временем Илон Маск пожертвовал больше 5 млн долларов на благотворительность.