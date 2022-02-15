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Северная Корея обвинила Tesla во лжи

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Вторник 15 февраля 2022 17:44
Северная Корея обвинила Tesla во лжи Фото: Северная Корея обвинила Tesla в обвинила во лжи (twitter.com/Tesla)
Автор: Сергей Пышкин

Антимонопольный регулятор Южной Кореи проводит расследование против компании Илона Маска Tesla. Автопроизводителя обвиняют во лжи вследствие преувеличения характеристик своих аккумуляторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Антимонопольный регулятор Южной Кореи отправил отчет Tesla обвинив компанию в преувеличении пробега на некоторых из своих моделей, в том числе и Model 3.

"Мы планируем провести встречу, чтобы определить уровень санкций против автопроизводителя", - заявил представитель Корейской комиссии по справедливой торговле.

Согласно отчету Tesla, Model 3 способен проехать 528 километров без подзарядки. Как утверждает Корейская комиссия по справедливой торговле, это не соответствует правде при низких температурах.

Tesla пока что не прокомментировала ситуацию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Илон Маск пожертвовал больше 5 млн долларов на благотворительность. Также в 2021 году предприниматель продал более 10% Tesla.

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