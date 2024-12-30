Українці можуть отримати зарядні станції та генератори через "Дію": кому доступна послуга

У "Дії" проєкт "Енергетична стійкість для бізнесу" запускає нову ініціативу, спрямовану на підтримку підприємств, що постраждали від енергетичних криз в Україні. Програма надасть необхідне обладнання для забезпечення енергетичної автономії та стабільної роботи в умовах перебоїв з електропостачанням.

Підтримка для підприємств у вигляді зарядних станцій, генераторів та павербанків буде надана 60 обраним компаніям, які зможуть значно підвищити свою енергетичну стійкість і продовжити свою діяльність навіть в умовах надзвичайних ситуацій. Також, підприємницька діяльність повинна не припинятися протягом останніх 3 місяців.

Критерії оцінювання

Фото: "Дія"

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