Украинцы могут получить зарядные станции и генераторы через "Дію": кому доступна услуга

В "Дії" проект "Энергетическая устойчивость для бизнеса" запускает новую инициативу, направленную на поддержку предприятий, пострадавших от энергетических кризисов в Украине. Программа предоставит необходимое оборудование для обеспечения энергетической автономии и стабильной работы в условиях перебоев с электроснабжением.

Поддержка для предприятий в виде зарядных станций, генераторов и павербанков будет предоставлена 60 избранным компаниям, которые смогут значительно повысить свою энергетическую устойчивость и продолжить свою деятельность даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Также, предпринимательская деятельность должна не прекращаться в течение последних 3 месяцев.

Критерии оценивания

Фото: "Дія"

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