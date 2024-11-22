У Києві ввели правила використання генераторів: що треба знати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міськради.

Як зазначається, після прийняття цього рішення інспектори благоустрою розпочнуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед бізнесу та населення.

Через масовані ворожі обстріли по об’єктах енергетичної інфраструктури українці змушені все частіше використовувати генератори. Наразі це єдиний спосіб забезпечити людей електроенергією.

Читайте також, як безпечно використовувати генератори, щоб уникнути пожежі. Зокрема, генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу або снігу.

Раніше ми писали про те, чи можуть виписати штраф за перевищення шуму генератора і про які суми йдеться. Особу, яка використовує генератор, що перевищує допустимий рівень шуму, може бути притягнуто до відповідальності за ст. 182 КУпАП.