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У Києві ввели правила використання генераторів: що треба знати

Україна, П'ятниця 22 листопада 2024 12:12
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У Києві ввели правила використання генераторів: що треба знати Фото: Генератори треба використовувати безпечно (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Київська міська рада затвердила рекомендації щодо використання генераторів. Їх сформували для безпечної інтеграції пристроїв у міське середовище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міськради.

Через масовані ворожі обстріли по об’єктах енергетичної інфраструктури українці змушені все частіше використовувати генератори. Наразі це єдиний спосіб забезпечити людей електроенергією.

Однак, важливо дотримуватися правил пожежної безпеки за використання генераторів. Затверджені рекомендації Київради це враховують, зокрема:

  • генератори необхідно розміщувати тільки на відкритому повітрі на рівній поверхні;
  • відстань між генераторами та деревами повинна дорівнювати 2,5 метри, між генераторами та чагарниками - 1,5 м;
  • генератори не можна встановлювати всередині житлових, громадських, складських та виробничих будівель (на дахах, балконах чи прибудовах);
  • генератори треба встановлювати так, щоб запобігти ураженню струмом людей і тварин;
  • користувачі пристроїв мають проходити навчання та інструктажі щодо їхньої експлуатації.

Як зазначається, після прийняття цього рішення інспектори благоустрою розпочнуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед бізнесу та населення.

Читайте також, як безпечно використовувати генератори, щоб уникнути пожежі. Зокрема, генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу або снігу.

Раніше ми писали про те, чи можуть виписати штраф за перевищення шуму генератора і про які суми йдеться. Особу, яка використовує генератор, що перевищує допустимий рівень шуму, може бути притягнуто до відповідальності за ст. 182 КУпАП.

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