"Заря" выбрала стадион для домашних матчей еврокубка

Руководство луганской "Зари" решило принимать соперников в рамках Лиги конференций 2022/23 в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Луганчане будут играть матчи в польском Люблине. Домашним стадионом представителя Украины в еврокубках станет "Арена Люблин".

Этот стадион был построен в 2014 году. Хозяином арены является местный "Мотор", выступающий в польском Дивизионе 2. "Арена Люблин" вмещает 15 243 зрителя и принимала матчи чемпионата мира U-20 и два финала Кубка Польши.

Свой путь в Лиге конференций "Заря" начнет с 3-го квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится 18 июля, а матчи запланированы на 4 и 11 августа.

В конце июня наставником "Зари" стал нидерландец ван Леувен, заключивший с луганчанами 3-летний контракт. В 2006-2013 гг. он работал в структуре донецкого "Шахтера", где занимался молодежным департаментом.