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"Зоря" обрала стадіон для домашніх матчів єврокубка

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Польща, Середа 13 липня 2022 14:23
"Зоря" обрала стадіон для домашніх матчів єврокубка Фото: Стадіон "Арена Люблін" (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Керівництво луганської "Зорі" вирішило приймати суперників у рамках Ліги конференцій 2022/23 у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Луганці гратимуть матчі в польському Любліні. Домашнім стадіоном представника України в єврокубках стане "Арена Люблін".

Цей стадіон збудували в 2014 році. Господарем арени є місцевий "Мотор", що виступає в польському Дивізіоні 2. "Арена Люблін" вміщує 15243 глядачі та приймала матчі чемпіонату світу U-20 та два фінали Кубка Польщі.

Свій шлях у Лізі конференцій "Зоря" розпочне з 3-го кваліфікаційного раунду. Жеребкування цієї стадії відбудеться 18 липня, а матчі заплановані на 4 і 11 серпня.

Наприкінці червня керманичем "Зорі" став нідерландець ван Леувен, який уклав із луганцями 3-річний контракт. У 2006-2013 рр. він працював у структурі донецького "Шахтаря", де опікувався молодіжним департаментом.

До слова, нещодавно склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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