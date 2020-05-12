"Заря" возобновила тренировки после ослабления карантина

Фото: тренировка игроков "Зари" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Пока планируются только одноразовые занятия

Луганская "Заря" приступила к тренировочному процессу в закрытом режиме на учебно-тренировочной базе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Пока что в планах "черно-белых" исключительно одноразовые занятия при соблюдении всех правил дистанцирования и дезинфекции.

Отмечается, что все футболисты находятся в строю. Тренировочный процесс стартовал после прохождения игроками медицинского обследования.

Начиная со вторника, 12 мая, в Украине ослабили карантинные ограничения. По 17 мая футбольные клубы должны провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба.

Согласно предварительному плану украинской Премьер-лиги (УПЛ), чемпионат должен возобновиться 30 мая. Завершить сезон хотят до конца июля.

Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса.

После 23 туров УПЛ лидирует в турнирной таблице донецкий "Шахтер", опережая "Зарю" на 13 очков. Замыкает тройку киевское "Динамо", уступая команде Виктора Скрипника по личным встречам.