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"Зоря" відновила тренування після послаблення карантину

Новини » Спорт     12.05.2020 - 15:04
"Зоря" відновила тренування після послаблення карантину
Фото: тренування гравців "Зорі" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Поки плануються лише одноразові заняття

Луганська "Зоря" приступила до тренувального процесу в закритому режимі на навчально-тренувальній базі. Про це повідомляється на сайті клубу.

Поки що в планах "чорно-білих" виключно одноразові заняття при дотриманні всіх правил дистанціювання і дезінфекції.

Зазначається, що всі футболісти перебувають в строю. Тренувальний процес стартував після проходження гравцями медичного обстеження.

Починаючи з вівторка, 12 травня, в Україні послабили карантинні обмеження. До 17 травня футбольні клуби повинні провести тестування і перевірити здоров'я гравців, а також тренерського штабу.

Згідно з попереднім планом української Прем'єр-ліги (УПЛ), чемпіонат має відновитися 30 травня. Завершити сезон хочуть до кінця липня.

Нагадаємо, всі футбольні змагання в Україні були припинені в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Після 23 турів УПЛ лідирує в турнірній таблиці донецький "Шахтар", випереджаючи "Зорю" на 13 очок. Замикає трійку київське "Динамо", поступаючись команді Віктора Скрипника за особистими зустрічами.

Теги Новини України Чемпионат УкраинытренировкиЗарявозобновление
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