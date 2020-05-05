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"Заря" раскритиковала идею доиграть матчи УПЛ в одном городе

Новости » Спорт     05.05.2020 - 15:31
"Заря" раскритиковала идею доиграть матчи УПЛ в одном городе

Клубам верхней шестерки предложили встретиться на полях Киева

Представители луганской "Зари" прокомментировали возможность проведения второй части сезона в Премьер-лиге в одном городе. Об этом сообщает tribuna.com.

Команды верхней шестерки предположительно могут доиграть сезон в Киеве.

"Дело же не только в матчах. Есть и восстановительные процедуры, тренировки, проживание в отеле. Ездить туда-сюда — возрастают расходы. Кто будет за это платить? Это некомфортно для тренировочного процесса и команды. И нужно говорить об условиях, полях. Отели пока закрыты. Эти условия готовы предоставить в том же Киеве?", - рассказали в клубе.

В середине марта чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавируса. До перерыва было сыграно 23 тура. В турнирной таблице УПЛ лидирует "Шахтер". "Горняки" опережают "Зарю" на 13 очков. "Динамо" замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.

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