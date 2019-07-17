"Заря" усилилась украинским легионером

Луганская "Заря" объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Владлен Юрченко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года. Хавбек будет выступать под 80 номером.

Юрченко является воспитанником донецкого "Шахтера", также атакующий хавбек играл за "Мариуполь" и леверкузенский "Байер".

Последним клубом футболиста числился датский "Вайле", который вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. Он покинул этим летом на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 25-летний украинец провел 23 поединка за "Вайле" во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, накануне "Заря" подписала сразу четырех футболистов - среди них экс-игроки "Байера", "Нюрнберг" и "Шахтера".