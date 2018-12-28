Капитан "Зари" назван лучшим футболистом клуба в 2018 году

Караваеву было отдано абсолютное большинство голосов
Капитан "Зари" Александр Караваев был назван лучшим футболистом клуба в уходящем 2018 году по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
Александр Караваев – лучший игрок «Зари» в 2018-м году!https://t.co/wlkBqVnl4b pic.twitter.com/tP1oPT54b8— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 28, 2018
Отмечается, что ему было отдано абсолютное большинство голосов. Всего на голосование были выдвинуты четыре кандидатуры: Андрей Лунин, Иури (оба уже покинули команду) и Артем Громов.
Дорогие болельщики просим Вас принять участия в голосовании на лучшего игрока «Зари» в 2018 году!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 24, 2018
Мы предлагаем Вам выбрать из 4 кандидатов:
Андрей Лунин
Иури
Артем Громов
Александр Караваев
Голосование продлится до конца этой недели! Пишите фамилию лучшего! pic.twitter.com/dwml2I254j
"Очень приятно победить, получив признание болельщиков. Я видел, что проходило голосование, но результатов еще не знал. Для меня это стимул работать еще больше и усерднее. Приносить пользу, как луганской "Заре", так и сборной Украины", - отреагировал Караваев на победу в голосовании.
Напомним, украинский голкипер "Леганес" Андрей Лунин входит в двадцатку самых дорогих вратарей испанской Ла Лиги.