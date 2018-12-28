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Капитан "Зари" назван лучшим футболистом клуба в 2018 году

Новости » Спорт    28.12.2018 - 16:33
Капитан "Зари" назван лучшим футболистом клуба в 2018 году
Фото: Александр Караваев (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Караваеву было отдано абсолютное большинство голосов

Капитан "Зари" Александр Караваев был назван лучшим футболистом клуба в уходящем 2018 году по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Отмечается, что ему было отдано абсолютное большинство голосов. Всего на голосование были выдвинуты четыре кандидатуры: Андрей Лунин, Иури (оба уже покинули команду) и Артем Громов.

"Очень приятно победить, получив признание болельщиков. Я видел, что проходило голосование, но результатов еще не знал. Для меня это стимул работать еще больше и усерднее. Приносить пользу, как луганской "Заре", так и сборной Украины", - отреагировал Караваев на победу в голосовании.

Напомним, украинский голкипер "Леганес" Андрей Лунин входит в двадцатку самых дорогих вратарей испанской Ла Лиги.

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