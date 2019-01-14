"Заря" перевела игрока сборной Украины в дубль

Фото: Александр Сваток (zarya-lugansk.com)

Причины такого решения тренерского штаба не озвучиваются

Центральный защитник "Зари" Александр Сваток, в активе которого есть вызов в национальную сборную Украины, не поедет с первой командой луганчан на тренировочный сбор. Об этом сообщается на сайте "черно-белых".

Отмечается, что игрок переведен в молодежную команду и, скорее всего, в дальнейшем работать с основной командой не будет. Причины такого решения тренерского штаба не озвучиваются.

По данным FootballHub, такое решение связанно с тем, что игрок не хочет подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение с защитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб назвал задачу команды на текущий сезон.