ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Заря" перевела игрока сборной Украины в дубль

Новости » Спорт    14.01.2019 - 18:08
"Заря" перевела игрока сборной Украины в дубль
Фото: Александр Сваток (zarya-lugansk.com)

Причины такого решения тренерского штаба не озвучиваются

Центральный защитник "Зари" Александр Сваток, в активе которого есть вызов в национальную сборную Украины, не поедет с первой командой луганчан на тренировочный сбор. Об этом сообщается на сайте "черно-белых".

Отмечается, что игрок переведен в молодежную команду и, скорее всего, в дальнейшем работать с основной командой не будет. Причины такого решения тренерского штаба не озвучиваются.

По данным FootballHub, такое решение связанно с тем, что игрок не хочет подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение с защитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб назвал задачу команды на текущий сезон.

Игрок сборной Украины согласился перейти в "Рому" Капитан "Зари" назван лучшим футболистом клуба в 2018 году
Новости Украины Сборная УкраиныштабЗарятренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь