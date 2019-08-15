Заря - ЦСКА: прогноз букмекеров

В рамках ответного матча квалификации Лиги Европы "Заря" примет софийский ЦСКА. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на канале УНИАН.

15 августа 20:00

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Букмекерские конторы считают, что украинский клуб ближе к победе в этом матче.

Так, оценивает шансы луганчан на победу коэффициентом в 2,30. На ничью он равен 3,10, а на победу болгарского клуба 3,40.

Что касается прохода в следующий раунд квалификации, то здесь на "Зарю" дают коэффициент 1,55, а на ЦСКА - 2,44.

Первая игра, которая состоялась на прошлой неделе в Софии, завершилась вничью 1:1. Болгары сумели забить быстрый гол на 13 минуте, "Заря" ответила на 45 минуте благодаря реализованному Юрченко пенальти.

Напомним, в случае успешного прохождения ЦСКА подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

На выходных команды провели матчи во внутренних чемпионатах. "Заря" уверенно обыграла "Колос" (1:3), а софийская команда сыграла в безголевую ничью с "Лудогорцем".