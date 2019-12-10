"Заря" расторгла контракт с бразильским вратарем

Фото: Луис Фелипе (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

В прошлом сезоне Луис Фелипе был основным вратарем команды

Футбольный клуб "Заря" объявил о расторжении контракта с бразильским вратарем Луисом Фелипе. Об этом информирует официальный сайт луганской команды.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Причины ухода Фелипе и его следующий клуб пока неизвестны.

Удачи, Луис!



Прекращено сотрудничество с голкипером луганской «Зари» Луисом Филипе. Контракт расторгнут по обоюдному согласию и сегодня футболист покинул территорию Украины. https://t.co/WZjfPsrybM pic.twitter.com/oMUAdzyrCm — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 10, 2019

Луис Фелипе выступал за "Зарю" с февраля 2018 года, за полтора года бразилец провел в составе луганчан 18 матчей, пропустив 21 мяч. В нынешнем сезоне 22-летний голкипер не сыграл ни одной минуты за "бело-черных", а в последний раз выходил на поле в апреле.

На данный момент подопечные Виктора Скрипника занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В воскресенье "Заря" обыграла на выезде "Динамо", вытеснив киевлян на четвертое место.

Напомним, по итогам этого противостояния главный тренер луганской команды Виктор Скрипник был признан лучшим наставником 17 тура чемпионата Украины.

В следующем туре "бело-черные" в Запорожье сыграют против "Шахтера".