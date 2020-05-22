"Заря" расторгла контракт с бразильским футболистом

Бразильский защитник Лазио больше не является игроком украинского футбольного клуба "Заря". Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию, контракт расторгнут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт луганской команды.

Впрочем, футболист будет проводить индивидуальные тренировки на клубной базе до решения ситуации с открытием международного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Лазио стал игроком луганского клуба летом 2019 года, но так и не смог закрепиться в основном составе команды Виктора Скрипника. На официальном уровне бразилец не провел за луганчан ни одного матча.

Напомним, накануне "Заря" продлила контракты с опытным защитником Виталием Вернидубом и полузащитником Дмитрием Хомченовским.

Возобновить сезон украинской Премьер-лиги планируют 30 мая, однако в СМИ появилась информация о возможном переносе рестарта сезона на 6 июня.

После 23 туров "Заря" занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, опережая киевское "Динамо" по дополнительным показателям. Лидирует донецкий "Шахтер".