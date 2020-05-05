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"Зоря" розкритикувала ідею дограти матчі УПЛ в одному місті

Новини » Спорт     05.05.2020 - 15:31
"Зоря" розкритикувала ідею дограти матчі УПЛ в одному місті

Клубам верхній шістки запропонували зустрітися на полях Києва

Представники луганської "Зорі" прокоментували можливість проведення другої частини сезону в Прем'єр-лізі в одному місті. Про це повідомляє tribuna.com.

Команди верхній шістки імовірно можуть дограти сезон в Києві.

"Справа ж не тільки в матчах. Є й відновлювальні процедури, тренування, проживання в готелі. Їздити туди-сюди — зростають витрати. Хто буде за це платити? Це некомфортно для тренувального процесу команди. І потрібно говорити про умови, полях. Готелі поки закриті. Ці умови готові надати у тому ж Києві?", - розповіли в клубі.

У середині березня чемпіонат України пішов на вимушену паузу у зв'язку з пандемією коронавіруса. До перерви було зіграно 23 туру. В турнірній таблиці УПЛ лідирує "Шахтар". "Гірники" випереджають "Зорю" на 13 очок. "Динамо" замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Матчі чемпіонату України можуть дограти в двох містах Одна з провідних футбольних ліг Європи не буде відновлювати сезон
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