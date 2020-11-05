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"Заря" проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

Луганская "Заря" уступила греческому АЕКу в третьем матче группового раунда Лиги Европы. Поединок состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершилась со счетом 1:4.

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Греки вышли вперед уже на 7 минуте усилиями Танковича. Увеличил преимущество команды Манталос на 33 минуте. Уже во втором тайме счет до крупного довел Ливая.

Под конец игры Кочергин сократил отставание, однако в следующей же атаке финальную точку поставил все тот же Ливаи.

Луганская команда проиграла третий матч подряд. В своем первом поединке в Лиге Европы бронзовые призеры украинской Премьер-лиги в гостях потерпели поражение от английского "Лестера" со счетом 0:3, а затем дома уступили "Браге" - 1:2.

Подопечные Виктора Скрипника опустились на последнее место в группе G, не сумев набрать ни одного очка. АЕК набрал первые баллы и поднялся на третью позицию. Ответный матч между командами состоится в Греции 26 ноября.

Напомним, по итогам матчей второго тура группового раунда еврокубков Украина потеряла 11 место в таблице коэффициентов УЕФА.

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