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"Зоря" програла третій матч поспіль у групі Ліги Європи

Запоріжжя, Четвер 05 листопада 2020 23:49
"Зоря" програла третій матч поспіль у групі Ліги Європи
Фото: "Зоря" - АЕК (twitter.com/FCZoryaOfficial)
Автор: Вера Олейник

Луганська "Зоря" поступилася грецькому АЕКу в третьому матчі групового раунду Ліги Європи. Поєдинок відбувся у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" і завершилася з рахунком 1:4.

Греки вийшли вперед вже на 7 хвилині зусиллями Танковича. Збільшив перевагу команди Манталос на 33 хвилині. Вже у другому таймі рахунок до крупного довів Лівая.

Під кінець гри Кочергін скоротив відставання, проте в наступній же атаці фінальну крапку поставив все той же Ліваї.

Луганська команда програла третій матч поспіль. У своєму першому поєдинку в Лізі Європи бронзові призери української Прем'єр-ліги в гостях зазнали поразки від англійського "Лестера" з рахунком 0:3, а потім вдома поступилися "Бразі" - 1:2.

Підопічні Віктора Скрипника опустилися на останнє місце в групі G, не зумівши набрати жодного очка. АЕК набрав перші бали і піднявся на третю позицію. Матч-відповідь між командами відбудеться у Греції 26 листопада.

Нагадаємо, за підсумками матчів другого туру групового раунду єврокубків Україна втратила 11 сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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