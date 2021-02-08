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"Заря" приобрела лучшего бомбардира чемпионата Украины

Автор: Вера Олейник

Один из лучших бомбардиров текущего чемпионата Украины Захеди Шахаб перешел из донецкого "Олимпика" в "Зарю". Полноценный контракт рассчитан сроком на четыре года.

Об этом сообщается на сайте луганского клуба.

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"Черно-белые" не стали ждать полгода до окончания контракта игрока и решили выкупить его уже в зимнее межсезонье.

В нынешнем сезоне Шахаб забил восемь голов в 12 матчах за "Олимпик" во всех турнирах. Он лидирует в списке бомбардиров УПЛ вместе с Виктором Цыганковым из "Динамо".

На зимнюю паузу "Заря" ушла на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ, "Олимпик" занимает седьмую позицию. Первый официальный календарный поединок луганчане проведут в субботу, 13 февраля, на "Славутич-Арене".

Напомним, ранее полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко перешел в "Аталанту". Украинец заключил с итальянской командой предварительное соглашение о переходе летом, когда у него истекает его контракт с "горняками". Однако руководство клуба из Бергамо решило избежать возможной конкуренции с другими клубами.

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