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"Зоря" придбала найкращого бомбардира чемпіонату України

Автор: Вера Олейник

Один з найкращих бомбардирів поточного чемпіонату України Захеді Шахаб перейшов з донецького "Олімпіка" в "Зорю". Повноцінний контракт розрахований терміном на чотири роки.

Про це повідомляється на сайті луганського клубу.

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"Чорно-білі" не стали чекати півроку до закінчення контракту гравця і вирішиди викупити його вже в зимове міжсезоння.

У нинішньому сезоні Шахаб забив вісім голів у 12 матчах за "Олімпік" у всіх турнірах. Він лідирує в списку бомбардирів УПЛ разом з Віктором Циганкова з "Динамо".

На зимову паузу "Зоря" пішла на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ, "Олімпік" займає сьому позицію. Перший офіційний календарний поєдинок луганчани проведуть в суботу, 13 лютого, на "Славутич-Арені".

Нагадаємо, раніше півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко перейшов в "Аталанту". Українець уклав з італійською командою попередню угоду про перехід влітку, коли у нього закінчується його контракт з "гірниками". Однак керівництво клубу з Бергамо вирішило уникнути можливої конкуренції з іншими клубами.

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