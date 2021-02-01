Полузащитник "Шахтера" Коваленко стал игроком "Аталанты"

Фото: Виктор Коваленко (facebook.com/fcshakhtar)

Второй украинец в составе бергамасков

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко перешел в "Аталанту". Детали соглашения пока не разглашаются.

Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Украинец планирует выбрать себе свободный 20 игровой номер, под которым он играл за "горняков".

Ранее была информация, что "Шахтер" получит за хавбека 700 тысяч евро, а зарплата украинца не превысит два миллиона евро в год. Контракт сторон будет рассчитан на 4,5 года.

Таким образом Коваленко стал вторым игроком сборной Украины в команде после Руслана Малиновского, который также является воспитанником "Шахтера", но в Бергамо перешел из бельгийского "Генка".

Напомним, ранее сообщалось, что украинец заключил с итальянским клубом предварительное соглашение о переходе летом, когда у него истекает его контракт с "горняками". Однако руководство бергамасков решило избежать возможной конкуренции с другими клубами, совершив выкуп футболиста уже сейчас.