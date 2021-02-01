Полузащитник "Шахтера" Коваленко стал игроком "Аталанты"

Второй украинец в составе бергамасков
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко перешел в "Аталанту". Детали соглашения пока не разглашаются.
Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Украинец планирует выбрать себе свободный 20 игровой номер, под которым он играл за "горняков".
Viktor #Kovalenko è un nuovo giocatore dell’#Atalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Benvenuto Viktor!
Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player!
ласкаво просимо Віктор!
⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zWf69L3N8V
Ранее была информация, что "Шахтер" получит за хавбека 700 тысяч евро, а зарплата украинца не превысит два миллиона евро в год. Контракт сторон будет рассчитан на 4,5 года.
Таким образом Коваленко стал вторым игроком сборной Украины в команде после Руслана Малиновского, который также является воспитанником "Шахтера", но в Бергамо перешел из бельгийского "Генка".
Напомним, ранее сообщалось, что украинец заключил с итальянским клубом предварительное соглашение о переходе летом, когда у него истекает его контракт с "горняками". Однако руководство бергамасков решило избежать возможной конкуренции с другими клубами, совершив выкуп футболиста уже сейчас.