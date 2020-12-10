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"Заря" поражением от "Браги" завершила выступление в Лиге Европы

Брага, Четверг 10 декабря 2020 23:55
"Заря" поражением от "Браги" завершила выступление в Лиге Европы
Фото: "Заря" - "Брага" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганская "Заря" уступила португальской "Браге" матче последнего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на Муниципальном стадионе в Браге завершилась со счетом 2:0.

Хозяева на старте выглядели острее, но не использовали пару отличных моментов. Впрочем, постепенно игра подравнялась, и в последней трети первого тайма уже луганчане неплохо выходили в атаки.

После перерыва "Брага" повела в счете после автогола Абу-Ханна, который занес мяч в ворота при попытке выбить. Вскоре Рикарду Орта удвоил счет.

Команда Виктора Скрипника финишировала на третьем месте в группе G. Отставание от первого места составило семь баллов. "Лестер" и "Брага" набрали по 13 очков, но первое место по дополнительным показателям занял английский клуб. АЕК заработал 3 очка и замкнул группу.

Напомним, луганский клуб еще до этого матча потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

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Новости Украины Спорт Лига ЕвропыЗарягрупповой раундБрага

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