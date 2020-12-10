"Зоря" поразкою від "Браги" завершила виступ у Лізі Європи

Фото: "Зоря" - "Брага" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганська "Зоря" поступилася португальській "Бразі" матчі останнього туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч на Муніципальному стадіоні у Бразі завершилася з рахунком 2:0.

Господарі на старті виглядали гостріше, але не використали пару відмінних моментів. Втім, поступово гра підрівнялася, і в останній третині першого тайму вже луганчани непогано виходили в атаки.

Після перерви "Брага" повела в рахунку після автогола Абу-Ханна, який заніс м'яч у ворота під час спроби вибити. Незабаром Рікарду Орта подвоїв рахунок.

Команда Віктора Скрипника фінішувала на третьому місці в групі G. Відставання від першого місця склало сім балів. "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, але перше місце за додатковими показниками зайняв англійський клуб. АЕК заробив 3 очки і замкнув групу.

Итоговая турнирная таблица: pic.twitter.com/EmwKKscNPG — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 10, 2020

Нагадаємо, луганський клуб ще до цього матчу втратив шанси на вихід у плей-офф турніру.