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"Зоря" поразкою від "Браги" завершила виступ у Лізі Європи

Брага, Четвер 10 грудня 2020 23:55
"Зоря" поразкою від "Браги" завершила виступ у Лізі Європи
Фото: "Зоря" - "Брага" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганська "Зоря" поступилася португальській "Бразі" матчі останнього туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч на Муніципальному стадіоні у Бразі завершилася з рахунком 2:0.

Господарі на старті виглядали гостріше, але не використали пару відмінних моментів. Втім, поступово гра підрівнялася, і в останній третині першого тайму вже луганчани непогано виходили в атаки.

Після перерви "Брага" повела в рахунку після автогола Абу-Ханна, який заніс м'яч у ворота під час спроби вибити. Незабаром Рікарду Орта подвоїв рахунок.

Команда Віктора Скрипника фінішувала на третьому місці в групі G. Відставання від першого місця склало сім балів. "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, але перше місце за додатковими показниками зайняв англійський клуб. АЕК заробив 3 очки і замкнув групу.

Нагадаємо, луганський клуб ще до цього матчу втратив шанси на вихід у плей-офф турніру.

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Новини України Спорт Ліга ЄвропиЗарягрупповой раундБрага

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