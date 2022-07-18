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"Зоря" отримала суперника в кваліфікації Ліги конференцій

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Ньйон, Понеділок 18 липня 2022 15:28
"Зоря" отримала суперника в кваліфікації Ліги конференцій Фото: Луганці гратимуть домашні матчі єврокубків у Польщі (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій луганська "Зоря" зустрінеться з переможцем пари "Влазнія" – "Універсітатя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Коло потенційних суперників луганців у Лізі конференцій звузилося до двох. "Зоря" зустрінеться з командою, що виявиться сильнішою у протистоянні албанської "Влазнії" та румунської "Універсітаті Крайови".

Албансько-румунська дуель складатиметься з двох матчів. Перший поєдинок відбудеться 21 липня у Шкодері. Матч-відповідь – 28 липня у Крайовій. Натомість із "Зорею" переможець пари зустрінеться 4 і 11 серпня відповідно.

Окрім того, потенційного суперника отримала і "Ворскла". Якщо полтавці здолають шведський АІК у 2-му раунді кваліфікації, то на третьому етапі зустрінуться з переможцем протистояння латвійської "Валмієри" та "Шкендії" з Північної Македонії.

Тим часом київське "Динамо" зійдеться з австрійським "Штурмом" із Граца в разі перемоги над турецьким "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Якщо вилетить до Ліги Європи, то гратиме проти чеського "Словацко".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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