"Динамо" будет играть с грандом Австрии в случае победы над "Фенербахче": все пары Лиги чемпионов
В случае победы над турецким "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с австрийским "Штурмом" из Граца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.
Вице-чемпион Австрии стал потенциальным соперником "Динамо". "Бело-синим" для встречи со "Штурмом" предстоит одолеть турецкий гранд в двухматчевом противостоянии (20 и 27 июля).
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23:
- "Маккаби" (Хайфа)/"Олимпиакос" – "Аполлон"
- "Карабах"/"Цюрих" – "Ференцварош"/"Слован"
- "Лудогорец"/"Шэмрок Роверс" – "Динамо Загреб"/"Шкупи"
- "Марибор"/"Шериф" – ХИК/"Виктория Пльзень"
- "Линфилд"/"Буде-Глимт" – "Жальгирис"/"Мальме"
- "Црвена Звезда" – "Пюник"/"Дюделанж"
- "Монако" – ПСВ
- "Динамо"/"Фенербахче" – "Штурм"
- "Унион Сен-Жилуаз" – "Рейнджерс"
- "Бенфика"/"Митьюлланд" – АЕК (Ларнака)
Первые матчи этой стадии сыграют 2-3 августа. Ответные матчи запланированы на 9 августа. Победители 3-го квалификационного раунда выйдут в плей-офф квалификации, где определят 6 обладателей путевок в групповой этап еврокубка.
Если же "Динамо" не пройдет "Фенербахче", то опустится в Лигу Европы. Там неудачник противостояния начнет борьбу за трофей с 3-го квалификационного раунда. Соперником станет чешский "Словацко".
Накануне "Динамо" объявило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". В список исполнителей попали 28 футболистов.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
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