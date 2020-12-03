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"Заря" после победы над "Лестером" прекращает борьбу за плей-офф Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

Луганская "Заря" в домашнем матче пятого тура Лиги Европы минимально победила "Лестер". Встреча прошла в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 1:0.

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В первой половине игры "черно-белые" были ближе к взятию ворот чем их именитые соперники, но отличиться никому из них не удалось. Довести дело до гола подопечные Виктора Скрипника смогли уже во втором тайме. Единственный мяч в игре забил вышедший на замену Аллахьяр Сайядманеш.

Вторая победа подряд в текущем розыгрыше Лиге Европы позволила луганчанам с шестью очками поднялись на третье место в группе, однако не помогла им пройти в плей-офф турнира.

В параллельной встрече "Брага" добилась необходимого ей успеха на АЕКом (4:2), набрав 10 очков и став недосягаемой для "Зари". Украинская команда завершит свои выступление на евроарене 10 декабря, когда на выезде сыграет с "Брагой".

Напомним, на прошлой неделе Украина сократила отставание от Шотландии и не позволила приблизиться Турции в таблице коэффициентов УЕФА благодаря вкладу "Зари".

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Новости Украины Лига ЕвропыЗарягрупповой раундЛестер