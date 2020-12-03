Заря - Лестер: что надо знать о матче пятого тура Лиги Европы

Фото: "Заря" готовится к матчу с "Лестером" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Подопечные Виктора Скрипника попытаются отобрать очки у соперника из Англии

Луганская "Заря" примет на своем поле "Лестер" в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1" и Volia Football 1. Букмекеры уверены в успехе англичан. Луганский клуб в прошлом туре набрал свои первые очки в текущем розыгрыше турнира.

3 декабря 19:55

Запорожье, "Славутич-Арена"

"Лестер" за два тура до финиша групповой стадии уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира. У команды 10 очков в активе, что на три больше, чем у второй "Браги". "Заря" и АЕК с тремя очками сохраняют лишь призрачные шансы на проход в следующую стадию.

Луганскому клубу точно нужно выиграть последние два тура, но есть один нюанс. Если сегодня "Барага" обыграет АЕК, то вопрос с плей-офф будет уже закрыт.

Команда Виктора Скрипника набрала первые три очка только в крайнем туре, сенсационно обыграв АЕК на выезде 3:0.

Смотрим классный гол форварда "Зари" Владислава Кабаева в матче с АЕКом #ЛигаЕвропы @FCZoryaOfficial pic.twitter.com/uyj0hrR14M — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 30, 2020

Хотя до этого луганчане проиграли три стартовых матча, в том числе и грекам на своем поле.

Прогноз

На стороне "Зари" и фактор поля, и то, что соперник уже менее мотивирован, так как досрочно пробился в 1/8 финала. Кроме того, в команде "Лестера" можно ожидать ротации состава. "Лисам" еще необходимо сосредоточиться на АПЛ, где они, находясь на четвертой позиции в таблице, начали терять очки, проиграв два тура к ряду.

Но несмотря на все это, букмекеры считают "Лестер" фаворитом поединка. На победу команды Брендан Роджерс можно сделать ставку с коэффициентом 1,60 в то время, как успех луганского клуба оценен в 5,80. Ничейный результат можно поставить 3,90.

Кто рассудит «Лестер» и «Зарю»?



Определена и утверждена бригада арбитров и официальных лиц, задействованных в матче пятого тура Лиги Европы между командами «Заря» и «Лестер».https://t.co/6iqScjzvkc pic.twitter.com/k3ptNvm5gX — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 2, 2020

Где смотреть

Встреча пройдет в четверг, 3 декабря, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Время начала встречи - 19:55. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок телеканале "Футбол 1". Также матч покажет Volia Football 1, который доступен на платформе Megogo.