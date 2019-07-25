"Заря" первой из украинских команд стартует в еврокубках-2019/20

Луганская "Заря" первой среди украинских команд стартует в еврокубках сезона 2019 - 2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Виктора Скрипника на выезде в столице Черногории Подгорице сразятся с местной "Будучностью". Матч состоится на стадионе "Под Горицом", начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Накануне "Заря" отправилась на свой первый официальный матч в сезоне с 20 игроками в заявке.

Ответная игра запланирована на 1 августа в 19:00.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).