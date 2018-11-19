Защитник "Зари" довызван в сборную Украины

Он заменит травмированного Сергея Кривцова

Защитник "Зари" Александр Сваток получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч против Турции, сообщает официальный сайт ФФУ.

Футболист Зари заменит в лагере национальной команды травмированного Сергея Кривцова. Сваток уже однажды получал вызов в сборную - в ноябре прошлого года на спарринг против Словакии (2:1), однако в той игре на поле не выходил.

Александр Сваток вызван в сборную Украину на матч с Турциейhttps://t.co/eHb9Ci5yvx pic.twitter.com/A7YoSPna4s — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 19, 2018

Матч Украина - Турция состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени в Анталии.