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Защитник "Зари" довызван в сборную Украины

Новости » Спорт    19.11.2018 - 22:00
Защитник "Зари" довызван в сборную Украины

Он заменит травмированного Сергея Кривцова

Защитник "Зари" Александр Сваток получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч против Турции, сообщает официальный сайт ФФУ.

Футболист Зари заменит в лагере национальной команды травмированного Сергея Кривцова. Сваток уже однажды получал вызов в сборную - в ноябре прошлого года на спарринг против Словакии (2:1), однако в той игре на поле не выходил.

Матч Украина - Турция состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени в Анталии.

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