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"Зоря" перевела гравця збірної України в дубль

Новини » Спорт    14.01.2019 - 18:08
"Зоря" перевела гравця збірної України в дубль
Фото: Олександр Сваток (zarya-lugansk.com)

Причини такого рішення тренерського штабу не озвучують

Центральний захисник "Зорі" Олександр Сваток, в активі якого є виклик в національну збірну України, не поїде з першою командою луганчан на тренувальний збір. Про це повідомляється на сайті "чорно-білих".

Відзначається, що гравець переведений в молодіжну команду і, швидше за все, в подальшому працювати з основною командою не буде. Причини такого рішення тренерського штабу не озвучують.

За даними FootballHub, таке рішення пов'язане з тим, що гравець не хоче підписувати новий контракт з клубом. Нинішня угода з захисником розрахована до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб назвав завдання команди на поточний сезон.

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