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"Заря" оформила переход форварда "Динамо"

Фото: Назарий Русин защищал цвета "Зари" в сезоне 2019/20 (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Бывший нападающий молодежной сборной Украины Назарий Русин окончательно покинул киевское "Динамо" и присоединился к рядам луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Команда Патрика Ван Леувена оформила полноценный трансфер форварда. 23-летний украинец стал очередным новичком "Зари".

Русин заключил с новой командой на 3 года. Он уже выступал в составе луганчан в сезоне 2019/20 на правах аренды. Тогда нападающий провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Русин избрал себе в "Заре" 31-й номер.

Украинский форвард является питомцем "Львова" и киевского "Динамо". На профессиональном уровне он дебютировал в составе киевлян в сезоне 2017/18. Тем не менее, закрепиться в обойме "бело-синих" Русин не сумел и ездил по арендам - ​​"Заря", "Легия", "Днепр-1", "Черноморец".

Накануне Премьер-лига раскрыла финансовые детали предложения Setanta Sports по телеправам. "Заря" и другие команды УПЛ могут получить ориентировочно по 100 тысяч долларов по контракту.

К слову, на прошлой неделе "Заря" минимально обыграла "Университатю" в домашнем матче Лиги конференций.

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